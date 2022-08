Elezioni 2022, Conte: “Alleanza con Pd dopo il voto? Improbabile” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Alleanza con il Pd dopo il voto? Mi sembra Improbabile” quel partito “si è messo in un calderone, e non so cosa potrà uscirne”. Così Giuseppe Conte, ospite di Metropolis, su Repubblica.it, dove, tornando sul tema della caduta del governo Draghi, ha rivendicato “quanto abbiamo fatto, poi Lega e Forza Italia si sono fiondati a sfasciare tutto”. Riferendosi poi alle percentuali del M5S al prossimo voto, se dovesse essere sotto al 10%, Conte sottolinea: “La leadership è un mestiere usurante, non mi preoccupano le percentuali, si può far tutto se avremo compattezza”. “Io federatore a sinistra? Loro stanno discutendo sui seggi, da noi ci sono principi chiari. Fratoianni è un interlocutore serio, io ci ho parlato varie volte. Noi siamo in grado di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “con il Pdil? Mi sembra” quel partito “si è messo in un calderone, e non so cosa potrà uscirne”. Così Giuseppe, ospite di Metropolis, su Repubblica.it, dove, tornando sul tema della caduta del governo Draghi, ha rivendicato “quanto abbiamo fatto, poi Lega e Forza Italia si sono fiondati a sfasciare tutto”. Riferendosi poi alle percentuali del M5S al prossimo, se dovesse essere sotto al 10%,sottolinea: “La leadership è un mestiere usurante, non mi preoccupano le percentuali, si può far tutto se avremo compattezza”. “Io federatore a sinistra? Loro stanno discutendo sui seggi, da noi ci sono principi chiari. Fratoianni è un interlocutore serio, io ci ho parlato varie volte. Noi siamo in grado di ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - ItaliaViva : Elezioni, ministra @elenabonetti: mi candiderò - Mov5Stelle : Le autocandidature per alle prossime elezioni Politiche con il MoVimento 5 Stelle sono aperte. Ciascun iscritto, c… - vivereitalia : Elezioni 2022, bozza programma centrodestra: i punti - _frufru80_ : RT @dottorbarbieri: #Sicilia: il presidente della Regione, Musumeci, annuncia le dimissioni. Così facendo le elezioni regionali si terrann… -