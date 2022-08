Liberoquotidiano.it

'E' il mio tallone d'achille. Non so dire di no': Mara Venier parla così diIn, trasmissione in onda ognisu Rai 1. La presentatrice ha fatto sapere che rimanderà il suo addio e che sarà sempre lei a condurre il programma nella prossima stagione televisiva. 'Io parto sempre col dire che sarà l'...Dopo essersi professata innocente si aprirono per lei le porte della camera delma la ... confisca dei beni, imposizione abito penitenziale, obbligo di partecipare alla messa ognie ... Domenica In, il tormento di Mara Venier: "Non voglio prendere in giro nessuno, ma..."