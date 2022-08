Dolce sorpresa per Michelle Hunziker e la figlia Aurora? Un gossip che potrebbe cambiare tutto (Di giovedì 4 agosto 2022) Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti hanno scatenato il gossip dopo un annuncio scioccante: chi delle due sarà la protagonista della storia? Quest’estate di Michelle Hunziker si è parlato abbondantemente: dopo la chiacchieratissima separazione da Tommaso Trussardi, con il quale è stata sposata per diversi anni, è stata subito paparazzata in compagnia di un altro. La nuova fiamma di Michelle è il medico dei vip, Giovanni Angiolini, con il quale ha trascorso diverso tempo negli ultimi mesi. Oltre che al suo nuovo amore, la presentatrice svizzera ha trascorso molto tempo con la figlia Aurora, la prima figlia nata con lo storico ex marito Eros Ramazzotti. Insieme alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 agosto 2022)e laRamazzotti hanno scatenato ildopo un annuncio scioccante: chi delle due sarà la protagonista della storia? Quest’estate disi è parlato abbondantemente: dopo la chiacchieratissima separazione da Tommaso Trussardi, con il quale è stata sposata per diversi anni, è stata subito paparazzata in compagnia di un altro. La nuova fiamma diè il medico dei vip, Giovanni Angiolini, con il quale ha trascorso diverso tempo negli ultimi mesi. Oltre che al suo nuovo amore, la presentatrice svizzera ha trascorso molto tempo con la, la primanata con lo storico ex marito Eros Ramazzotti. Insieme alla ...

