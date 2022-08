Dl Aiuti bis, Orlando “Passi avanti per protezione da inflazione” (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel Decreto Legge Aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri sono contenuti alcuni interventi proposti dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a sostegno dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie. “Si tratta di misure che hanno l'obiettivo – spiega il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando – di allargare i sistemi di protezione sociale a fronte dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia. Il nostro obiettivo era quello di non perdere altro tempo e gli interventi approvati oggi per i lavoratori, i pensionati, le famiglie e le imprese vanno nella direzione di un maggior sostegno per fare fronte all'incertezza e al caro vita anche grazie all'anticipo della rivalutazione delle pensioni e ad un ulteriore taglio delle tasse ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel Decreto Leggeapprovato dal Consiglio dei Ministri sono contenuti alcuni interventi proposti dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea, a sostegno dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie. “Si tratta di misure che hanno l'obiettivo – spiega il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea– di allargare i sistemi disociale a fronte dell'aumento dell'e dei costi dell'energia. Il nostro obiettivo era quello di non perdere altro tempo e gli interventi approvati oggi per i lavoratori, i pensionati, le famiglie e le imprese vanno nella direzione di un maggior sostegno per fare fronte all'incertezza e al caro vita anche grazie all'anticipo della rivalutazione delle pensioni e ad un ulteriore taglio delle tasse ...

