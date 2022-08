De Laurentiis sui calciatori africani | colpo a freddo per Anguissa e Osimhen | le reazioni e l’imbarazzo

(Di giovedì 4 agosto 2022) Aurelio Decon la frase suiha fatto scattare tantissime polemiche. Ieri è arrivata anche la risposta di Kalidou Koulibaly contro il suo ex presidente, mentre c’è chi come Umberto Chiariello e tanti altri lo hanno difeso. Ma Gazzetta registra anche ledialle parole di Desui. I giocatori non l’hanno presa molto bene. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Colpiti avivono attaccati agli smartphone e quindi glidel Napoli sono stati subito raggiunti da centinaia di messaggi da parte dei loro connazionali. Sono rimasti stupiti, sorpresi e si sono sentiti colpiti a ...

Pullanza00 : RT @Vicidominus: Da ieri continuo a leggere certe stupidate sulle dichiarazioni fuori luogo di De Laurentiis che mette a rischio il limite… - angelo_forgione : @CuoreIschitano @EmaPartenopeo L'intolleranza a De Laurentiis, a Napoli, è più diffusa di quella al glutine. L'ones… - Vicidominus : Da ieri continuo a leggere certe stupidate sulle dichiarazioni fuori luogo di De Laurentiis che mette a rischio il… - paolojaladhi : @WLT79 Ronaldo, considerando che De Laurentiis ha margini ampi sulle magliette con l’autoproduzione, potrebbe avere… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #DeLaurentiis duro sui calciatori dall'Africa -

Ma non può ignorare che i successi delle nazionali ricaschinoclub, in termini di prestigio, ma ... "So per certo che a Napoli tante persone non la pensano come De". I napoletani sanno ...Calcio Napoli - Tweet di Umberto Chiariello sulla polemica nata sulle parole di Decalciatori africani: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieAurelio De Laurentiis con la frase sui calciatori africani ha fatto scattare tantissime polemiche, la reazione di OSimhen e Anguissa.Le parole di Aurelio De Laurentiis sulla Coppa d'Africa non sembrano essere piaciute ai due giocatori africani del Napoli.