Covid | Ema | possibile nesso tra vaccino Novavax e miocarditi

(Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema rileva un "" tra ilanti-di, Nuvaxovid*, e due tipi di infiammazione cardiaca, miocardite e pericardite. E' quanto segnala lo stesso ente regolatorio Ue in un aggiornamento sulla sicurezza del, in cui vengono riportate le conclusioni del Comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Ema. Secondo gli esperti, possono verificarsi casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con Nuvaxovid. Questa conclusione, viene precisato nell'update, "si basa su un piccolo numero di casi segnalati". Il comitato raccomanda quindi di elencare la miocardite e la pericardite come nuovi effetti collaterali nelle informazioni sul prodotto per Nuvaxovid, insieme a un'avvertenza finalizzata ...

...possibili effetti collaterali del vaccino antisviluppato da Novavax . Dopo l' avvertimento della Food and Drug Administration , arriva la conferma dall' Agenzia europea per i medicinali (). ...L'Agenzia europea del farmacorileva un 'possibile nesso' tra il vaccino anti -di Novavax, Nuvaxovid*, e due tipi di infiammazione cardiaca, miocardite e pericardite. E' quanto segnala lo stesso ente regolatorio Ue in ...