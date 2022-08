“Col mio compagno?”. Vanessa Incontrada e le brutte voci girate: ora decide di parlare (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra che a casa di Vanessa Incontrada e del padre di Isal (2008), Rossano Laurini, non ci sia una atmosfera serena ma tutt’altro. La tensione che scorre ultimamente tra la conduttrice televisiva e il compagno, il direttore artistico di alcune delle migliori serate toscane, di Follonica soprattutto, si respira dalle ultimissime parole di lei. Proprio nelle ultime ore l’italo-spagnola 43enne ha rivelato che tra lei e Rossano Laurini ci sarebbe in corso una crisi. La loro storia d’amore è nata contro tutto e tutti, accendendo polemiche. Lui era l’ex marito di un’amica di Vanessa Incontrada, Chiara Palmieri. Dopo dimostrarono la purezza del loro sentimento e misero tutti a tacere. Vanessa Incontrada, cosa succede col compagno Rossano ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra che a casa die del padre di Isal (2008), Rossano Laurini, non ci sia una atmosfera serena ma tutt’altro. La tensione che scorre ultimamente tra la conduttrice televisiva e il, il direttore artistico di alcune delle migliori serate toscane, di Follonica soprattutto, si respira dalle ultimissime parole di lei. Proprio nelle ultime ore l’italo-spagnola 43enne ha rivelato che tra lei e Rossano Laurini ci sarebbe in corso una crisi. La loro storia d’amore è nata contro tutto e tutti, accendendo polemiche. Lui era l’ex marito di un’amica di, Chiara Palmieri. Dopo dimostrarono la purezza del loro sentimento e misero tutti a tacere., cosa succede colRossano ...

frankmatano : Col mio buonissimo cane pietra. Sono un amore questi amici a zero zampe. - menoUEpiuITA : Ognuno è libero di votare quello che crede. Il mio nemico è chi si è alleato col #Pd, chi ha sostenuto #Draghi, chi… - nuitdhiver_ : a me interessano gossip girl col mio trio preferito e tslocg devono trovare il modo di salvarli - Firenze66S : RT @mgmaglie: Il mio selfie venuto proprio bene, col trucco da tv ma no photoshop, giuro, per festeggiarmi. E' un #compleanno impegnativo.… - CamillaR63 : Caro @EnricoLetta, come elettrice di centro-sx ho sperato in una diversa coalizione; purtroppo non darò il mio voto… -