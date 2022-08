Cina, esercitazioni militari di fronte Taiwan : "Useremo proiettili veri". L'esercito in strada (Di giovedì 4 agosto 2022) Il filmato mostra l'esercito cinese che trasporta carri armati anfibi 63A e altri veicoli militari che attraversano il ponte sul mare di Xiazhang nella città di Xiamen, provincia del Fujian pochi chilometri dall'isola Taiwanese di Kinmen subito dopo la partenza di Nacy Pelosi da Taipei. Intanto la Cina sta svolgendo esercitazioni con caccia e navi nei mari intorno a Taiwan . Pechino ha annunciato cinque giorni di esercitazioni militari "necessarie e giuste". Taiwan ha denuniciato che 27 aerei da guerra cinesi erano già entrati nella sua zona di difesa aerea e il ministero della Difesa di Taiwan aveva fatto decollare i jet "per metterli in guardia" recita il comunicato del governo di Taipei.LA ... Leggi su lastampa (Di giovedì 4 agosto 2022) Il filmato mostra l'cinese che trasporta carri armati anfibi 63A e altri veicoliche attraversano il ponte sul mare di Xiazhang nella città di Xiamen, provincia del Fujian pochi chilometri dall'isolaese di Kinmen subito dopo la partenza di Nacy Pelosi da Taipei. Intanto lasta svolgendocon caccia e navi nei mari intorno a. Pechino ha annunciato cinque giorni di"necessarie e giuste".ha denuniciato che 27 aerei da guerra cinesi erano già entrati nella sua zona di difesa aerea e il ministero della Difesa diaveva fatto decollare i jet "per metterli in guardia" recita il comunicato del governo di Taipei.LA ...

Agenzia_Ansa : La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Ta… - Tg3web : La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan, dove avrà una ser… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan: 'Per sostenere la sua vivace democrazia' . La Cina annuncia importanti esercitazioni militar… - marioricciard18 : Sono iniziate le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan - ferry670 : RT @LaStampa: Cina, esercitazioni militari di fronte Taiwan : 'Useremo proiettili veri'. L'esercito in strada -