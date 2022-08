Chiara Ferragni continua il racconto di come è la nata la sua storia con Fedez: “Una delle cose che più mi era piaciuta di lui è che una sera…” (Di giovedì 4 agosto 2022) Prosegue, anzi, termina il racconto che Chiara Ferragni ha iniziato in questi giorni di come è nata la sua storia con Fedez. Dopo aver raccontato di come si sono conosciuti, aver svelato qual è stata la prima foto che ha visto del rapper e il loro primo incontro, adesso è arrivata la parte conclusiva di come è nata la loro relazione. Ecco, sempre su TikTok quanto ha raccontato l’influencer: Parte quarta di come ho conosciuto Fede. Quindi dopo una settimana in cui ci vedevamo ogni sera nella camera d’hotel e non potevamo neanche baciarci e avvicinarci l’uno all’altro, ci siamo conosciuti bene. C’è stata una grandissima intesa emotiva. Quando poi lui è stato meglio e non aveva più questa malattia, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 agosto 2022) Prosegue, anzi, termina ilcheha iniziato in questi giorni dila suacon. Dopo aver raccontato disi sono conosciuti, aver svelato qual è stata la prima foto che ha visto del rapper e il loro primo incontro, adesso è arrivata la parte conclusiva dila loro relazione. Ecco, sempre su TikTok quanto ha raccontato l’influencer: Parte quarta diho conosciuto Fede. Quindi dopo una settimana in cui ci vedevamo ogni sera nella camera d’hotel e non potevamo neanche baciarci e avvicinarci l’uno all’altro, ci siamo conosciuti bene. C’è stata una grandissima intesa emotiva. Quando poi lui è stato meglio e non aveva più questa malattia, ...

