Carburante agevolato se presenti questa domanda (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Carburante, elemento importante per la nostra vita, è aumentato e ha prodotto l’incremento anche di tutte le altre merci e di tutti gli altri beni che sono necessari nella vita di tutti i giorni. Questo aumento dei prezzi ha colpito molte attività produttive, soprattutto quelle che con il gasolio ci lavorano, in particolare quello agricolo, che è stato molto colpito dall’ inflazione galoppante di questo periodo. (pixabay.com)La soluzione sarebbe avere una agevolazione sul Carburante. Per potere accedere al Carburante agevolato, è possibile presentare una domanda entro la fine del mese di novembre, per l’esattezza il 30 novembre. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio. Chi può presentare la domanda Le categorie agricole dei coltivatori diretti, mezzadri e ... Leggi su formatonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Il, elemento importante per la nostra vita, è aumentato e ha prodotto l’incremento anche di tutte le altre merci e di tutti gli altri beni che sono necessari nella vita di tutti i giorni. Questo aumento dei prezzi ha colpito molte attività produttive, soprattutto quelle che con il gasolio ci lavorano, in particolare quello agricolo, che è stato molto colpito dall’ inflazione galoppante di questo periodo. (pixabay.com)La soluzione sarebbe avere una agevolazione sul. Per potere accedere al, è possibile presentare unaentro la fine del mese di novembre, per l’esattezza il 30 novembre. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio. Chi può presentare laLe categorie agricole dei coltivatori diretti, mezzadri e ...

SiciliaAgricolt : Sicilia, le associazioni di categoria chiedono più carburante agevolato per gli agricoltori - ILitorale : APRILIA - LA REGIONE LAZIO HA DECISO PIU’ CARBURANTE A COSTO AGEVOLATO PER GLI AGRICOLTORI, VISTO L’ANDAMENTO CLIM… - pianainforma : Coldiretti Calabria: bene, da parte del Dipartimento Agricoltura, l’assegnazione suppletiva 2022 di carburante agev… - PiacenzaPress : Siccità, Coldiretti “Carburante agevolato per le aziende” - Fresatura_Bo : Carburante agevolato per uso agricolo: "Scelta fondamentale per il bene delle imprese" -