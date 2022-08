Almanacco del 04-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022)del giorno giovedì 4 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney il nome Giovanni dei librai Che vuol dire dono di Dio per questo anticamente veniva dato i bambini lungamente attesi Il proverbio dice calura che monta burrasca già pronta sono nati oggi il Samsung Maria Josè del Belgio Barack Obama noi salutiamo i più rapidi che ci hanno raggiunto Devis Giovanni o Giovanni Quindi anche buon onomastico è visto che oggi anche è San Giovanni Maria Vianney Veronica e Giuseppe noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 4 agosto ma del 1975 la Fiat sospende la produzione500 l’utilitaria che da luglio 1957 avevo dato alla motorizzazione di massa in Italia 4 agosto 1978 con 2 metri e 01 Sara Simeoni record del mondo del salto in alto al meeting di Brescia Brava Sara 4 agosto 1997 a 122 anni e 164 giorni si spegne ...