Veronica Peparini addio ad Amici? Finalmente rompe il silenzio

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - infoitcultura : Amici, Veronica Peparini dopo l'addio al talent: 'Ho sempre scelto di mettermi in gioco, ma il mio centro sono io' - infoitcultura : Amici 2022, Veronica Peparini e l'addio al talent: 'Ho sempre scelto di mettermi in gioco, ma il mio centro sono io' - illicitgilmore : LA CUCCARINI HA FILMATO PRENDIAMO UN CAFFÈ CON VERONICA PEPARINI IO STO VOLANDO POSSO DIRE - GossipItalia3 : Amici, Veronica Peparini si sfoga dopo l’addio: “Il centro devo essere io” #gossipitalianews -

Ma come mai Maria De Filippi ha deciso di fare a meno della Pettinelli e diOltre ad Anna Pettinelli, infatti, ancheavrebbe lasciato Amici 22 dopo ben nove ...Al posto di, come insegnate di ballo, arriva Emanuel Lo (all'anagrafe Emanuel Lo Iacono) compagno della cantante Giorgia. È già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip ...Ormai le voci dell'addio di Veronica Peparini ad Amici sono sempre più insistenti ed imperanti. La coreografa ora ha rotto il suo silenzio.Amici, il messaggio che fa piangere tutti è proprio per lei: da pelle d'oca; le parole pubblicate sui social non sono passate inosservate.