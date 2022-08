UFFICIALE – Simone Perilli passa all’Hellas Verona

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Concluse le visite mediche, ecco che arriva l’ufficialità:è il nuovo portiere dell’Hellas. Arrivato a costo zero dopo un’esperienza – da vice – con il Brescia in cadetteria, squadra con la quale ha rescisso il contratto. Accordo raggiunto tra società e giocatore, con un rapporto che li legherà fino al 30 Giugno 2024. Il gigante classe ’95 farà da secondo a Lorenzo Montipò e, qualora ce ne fosse bisogno, sarà pronto a intervenire in caso di infortunio o turnover. Questo permette agli scaligeri di tutelarsi per quanto riguarda la porta, vista anche la cessione (provvisoria) di Pandur al Fortuna Sittard. Hellasè pronto a fare bene Dopo molta gavetta, nonostante abbia cominciato la formazione calcistica con Lazio e Roma,è pronto a fare bene ...

Il classe '95 arriva da svincolato dopo l'esperienza al Brescia e ha firmato un biennale Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ecco l'ufficialità: Simone Perilli è un nuovo giocatore dell'Hellas! L'Hellas pesca dalla B il secondo portiere, ma vuole piazzare anche alcuni esuberi, oltre al Cholito Simeone. In entrata si cerca soprattutto un rinforzo in difesa ...