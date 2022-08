Tasse, migranti, giustizia: l’accozzaglia di Letta divisa su tutto. Lo schema in 9 punti che non lascia scampo (Di mercoledì 3 agosto 2022) La faccenda è risaputa: nella grande ammucchiata con perno Pd, che va da Calenda a Di Maio e per la quale si attende la conferma di Fratoianni, non c’è un argomento uno che metta d’accordo tutti. Dalle Tasse all’immigrazione, dalla politica estera all’energia, ciascuno la pensa in un modo, spesso diametralmente opposto a quello degli alleati. Ciononostante, vederla schematizzata e contrassegnata con pallini di colore diverso fa un certo effetto e restituisce in un solo colpo d’occhio la vera natura di questa accozzaglia Arlecchino promossa da Enrico Letta o, come lo chiama Libero che ha realizzato il grafico, di questo «mucchio selvaggio» in cui «è già rissa». Lo schema in 9 punti che non lascia scampo all’accozzaglia di Letta Funziona ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) La faccenda è risaputa: nella grande ammucchiata con perno Pd, che va da Calenda a Di Maio e per la quale si attende la conferma di Fratoianni, non c’è un argomento uno che metta d’accordo tutti. Dalleall’immigrazione, dalla politica estera all’energia, ciascuno la pensa in un modo, spesso diametralmente opposto a quello degli alleati. Ciononostante, vederlatizzata e contrassegnata con pallini di colore diverso fa un certo effetto e restituisce in un solo colpo d’occhio la vera natura di questa accozzaglia Arlecchino promossa da Enricoo, come lo chiama Libero che ha realizzato il grafico, di questo «mucchio selvaggio» in cui «è già rissa». Loin 9che nonaldiFunziona ...

