Spiagge – Approvato il piano di utilizzo degli arenili (Di mercoledì 3 agosto 2022) , primo passo per la messa a gara delle concessioni – La Giunta di Roma Capitale ha Approvato ieri la Delibera di adozione preliminare del piano di Utilizzazione arenili di Roma. Quello della Giunta è il primo passaggio nel percorso per arrivare all’approvazione del nuovo regolamento che permetterà la messa a gara delle concessioni ed il recupero del litorale. Il piano, infatti, passerà ora dall’Assemblea Capitolina per poi essere sottoposto alla Valutazione ambientale strategica della Regione e ad un percorso partecipativo in cui saranno coinvolti cittadini, associazioni e imprenditori balneari. Rispetto alla proposta della precedente Amministrazione Capitolina, con il nuovo PUA: viene eliminata la passeggiata lineare a ridosso del bagnasciuga, perché questa, seppur formalmente destinata al libero passaggio, impediva ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022) , primo passo per la messa a gara delle concessioni – La Giunta di Roma Capitale haieri la Delibera di adozione preliminare deldi Utilizzazionedi Roma. Quello della Giunta è il primo passaggio nel percorso per arrivare all’approvazione del nuovo regolamento che permetterà la messa a gara delle concessioni ed il recupero del litorale. Il, infatti, passerà ora dall’Assemblea Capitolina per poi essere sottoposto alla Valutazione ambientale strategica della Regione e ad un percorso partecipativo in cui saranno coinvolti cittadini, associazioni e imprenditori balneari. Rispetto alla proposta della precedente Amministrazione Capitolina, con il nuovo PUA: viene eliminata la passeggiata lineare a ridosso del bagnasciuga, perché questa, seppur formalmente destinata al libero passaggio, impediva ...

