Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro: titolare del ristorante la aggredisce con calci e schiaffi. Il video in diretta social (Di mercoledì 3 agosto 2022) Minacce, bestemmie, calci e schiaffi per aver chiesto di esser pagata per il proprio lavoro. Il tutto in diretta social. Il video lo ha pubblicato la stessa protagonista, una ragazza di 25 anni di origine nigeriana, vittima di un’aggressione da parte del suo ex datore di lavoro, il titolare del ristorante Mare nostrum a Soverato, in provincia di Catanzaro. La ragazza, arrivata in Italia 5 anni fa e madre di una bambina di 4 anni, aveva trovato lavoro come lavapiatti nel ristorante. Dopo una settimana però ha deciso di lasciare l’impiego, a causa delle vessazioni e dei turni massacranti, ben oltre quello dichiarato sul contratto (come spesso accade nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Minacce, bestemmie,per aver chiesto di esserper il proprio. Il tutto in. Illo ha pubblicato la stessa protagonista, una ragazza di 25 anni di origine nigeriana, vittima di un’aggressione da parte del suo ex datore di, ildelMare nostrum a, in provincia di Catanzaro. La ragazza, arrivata in Italia 5 anni fa e madre di una bambina di 4 anni, aveva trovatocome lavapiatti nel. Dopo una settimana però ha deciso di lasciare l’impiego, a causa delle vessazioni e dei turni massacranti, ben oltre quello dichiarato sul contratto (come spesso accade nel ...

