Santa Maria Capua Vetere: in scena "P.P.P. presente, passato, Pasolini" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Al cospetto dei resti magici e severi dell'Anfiteatro Campano, venerdì 5 agosto, alle ore 21, andrà in scena "P.P.P. presente, passato, Pasolini", un progetto reinterpretativo che Aurelio Gatti, fecondo ideatore della Rassegna Teatri di Pietra, ha firmato (come drammaturgo, regista e coreografo), nel centenario della nascita del geniale intellettuale e artista, attingendo a Pilade (una delle sei tragedie che Pasolini scrisse nel biennio 1966-1967) e al Carteggio (del quale nel 2021 è stata pubblicata la corposa edizione definitiva intitolata "Le lettere"). Presentato da Mda Produzioni Danza, l'eccezionale allestimento impegnerà interpreti di talento: Valeria Busdraghi, Lucia ...

