Sampdoria, Cerberus: tutti i candidati alla presidenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cerberus e Redstone stanno cercando tra il mondo industriale e imprenditoriale genovese un profilo adatto alla presidenza della Sampdoria Cerberus e Redstone, forti dell’essere in vantaggio rispetto agli altri gruppi in data room, hanno iniziato un casting nel tessuto politico-imprenditoriale genovese per individuare chi sarà il futuro presidente della Sampdoria. Da Sandro Biasotti, che avrebbe declinato l’offerta, a Rodolfo Lercari. A quanto riporta Il Secolo XIX, le ultime indiscrezioni porterebbero a Orazio Stella, ex ad di Maersk. La cessione della Sampdoria non maturerà comunque prima della metà di agosto: il 15 scade “l’esclusiva” concessa a Cerberus/Redstone per presentare la loro offerta vincolante. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)e Redstone stanno cercando tra il mondo industriale e imprenditoriale genovese un profilo adattodellae Redstone, forti dell’essere in vantaggio rispetto agli altri gruppi in data room, hanno iniziato un casting nel tessuto politico-imprenditoriale genovese per individuare chi sarà il futuro presidente della. Da Sandro Biasotti, che avrebbe declinato l’offerta, a Rodolfo Lercari. A quanto riporta Il Secolo XIX, le ultime indiscrezioni porterebbero a Orazio Stella, ex ad di Maersk. La cessione dellanon maturerà comunque prima della metà di agosto: il 15 scade “l’esclusiva” concessa a/Redstone per presentare la loro offerta vincolante. L'articolo proviene da Calcio News ...

CalcioNews24 : Sampdoria, Cerberus: tutti i candidati alla presidenza - JaunNews : Sampdoria, the offer from Cerberus / Redston by mid-August. Il Secolo XIX: “Orazio Stella new president?” - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, da Biasotti a Stella: tutti i nomi di #Cerberus per la presidenza - Grifoman1 : RT @Grifoman1: IL MAROCCHINO DI PREZIOSI???????????????????? Cessione Sampdoria, spunta anche un gruppo marocchino. In corsa Bonetti e Di Silvio, Cer… - Grifoman1 : IL MAROCCHINO DI PREZIOSI???????????????????? Cessione Sampdoria, spunta anche un gruppo marocchino. In corsa Bonetti e Di Si… -