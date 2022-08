Orrore a Roma: fratellini abusati sessualmente per anni dal ‘baby sitter’ (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non ce la faceva più a sopportare quelle continue violenze e così, appena maggiorenne, si è presentato davanti alla Caserma dei Carabinieri di Casalbertone e ai militari, senza mezzi termini, ha raccontato di essere stato abusato per anni. Una ‘liberazione’ per lui e la sorellina, che si fidavano di quell’uomo, di quella sorta di baby sitter che avrebbe dovuto prendersi cura di loro e proteggerli. E che, invece, in poco tempo si è trasformato nel loro aguzzino. Il racconto del ragazzo I militari hanno ascoltato il racconto del ragazzino e hanno subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Indagini che, di fatto, hanno confermato il racconto del giovane: le sue parole sono state avvalorate da audizioni protette e testimonianze che hanno consentito di raccogliere diversi elementi, che hanno poi portato all’arresto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non ce la faceva più a sopportare quelle continue violenze e così, appena maggiorenne, si è presentato davanti alla Caserma dei Carabinieri di Casalbertone e ai militari, senza mezzi termini, ha raccontato di essere stato abusato per. Una ‘liberazione’ per lui e la sorellina, che si fidavano di quell’uomo, di quella sorta di baby sitter che avrebbe dovuto prendersi cura di loro e proteggerli. E che, invece, in poco tempo si è trasformato nel loro aguzzino. Il racconto del ragazzo I militari hanno ascoltato il racconto del ragazzino e hanno subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di. Indagini che, di fatto, hanno confermato il racconto del giovane: le sue parole sono state avvalorate da audizioni protette e testimonianze che hanno consentito di raccogliere diversi elementi, che hanno poi portato all’arresto ...

CorriereCitta : Orrore a Roma: fratellini abusati sessualmente per anni dal ‘baby sitter’ - romafaschifo : Si, avete letto bene, raccapricciante. La Roma Viterbo è rac-ca-pric-cian-te. E lorsignori pensano all'expo 2030, c… - TuttoSuRoma : Orrore a #Roma: baby sitter ha violentato per anni due ragazzini che gli venivano affidati - Dome689 : Orrore a Roma: baby sitter ha violentato per anni due ragazzini che gli venivano affidati - infoitinterno : Orrore a Roma: baby sitter ha violentato per anni due ragazzini che gli venivano affidati -