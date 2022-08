Oroscopo Paolo Fox 4 agosto 2022, giovedì avventuroso per Sagittario (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ben ritrovati nella rubrica dell'Oroscopo quotidiano di Paolo Fox. La giornata di giovedì 4 agosto si svilupperà sotto la Luna in Scorpione che porterà bene ai segni d'acqua. Anche i Sagittario avranno una giornata interessanti, anzi avventurosa. Ci sarà modo di dedicarsi all'imminente weekend e al lavoro o alla casa. Fox mette in guardia dei segni dagli ostacoli che potrebbero spuntare e da alcune malelingue. Oltre a leggere le previsioni del proprio segno sarà bene leggere anche quelle del proprio ascendente, in tal modo si otterrà un Oroscopo maggiormente dettagliato! Oroscopo 4 agosto di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Evitate di rivangare ciò che è successo di recente e che ha comportato ritardi o tensioni. Voltate ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ben ritrovati nella rubrica dell'quotidiano diFox. La giornata disi svilupperà sotto la Luna in Scorpione che porterà bene ai segni d'acqua. Anche iavranno una giornata interessanti, anzi avventurosa. Ci sarà modo di dedicarsi all'imminente weekend e al lavoro o alla casa. Fox mette in guardia dei segni dagli ostacoli che potrebbero spuntare e da alcune malelingue. Oltre a leggere le previsioni del proprio segno sarà bene leggere anche quelle del proprio ascendente, in tal modo si otterrà unmaggiormente dettagliato!diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Evitate di rivangare ciò che è successo di recente e che ha comportato ritardi o tensioni. Voltate ...

