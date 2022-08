Omicron colpisce di notte | la sudorazione eccessiva è uno dei sintomi del contagio

Adnkronos : Immunologo Luke O'Neill: sospettare contagio se ci si sveglia in un bagno di sudore. #Omicron5 - stefanoa99 : Confermo… “Omicron 5 ha un nuovo sintomo, colpisce di notte' - - tfnews_t : #COVID19: la variante #Omicron5 colpisce di #notte #variante #news #tfnews #cronaca #italia #studioitaliano… - ADA79991318 : RT @PeterWo31671308: 'Omicron 5 ha un nuovo sintomo, colpisce di notte' - - infoitsalute : Il nuovo sintomo di Omicron 5 colpisce di notte, ecco quale è e come si manifesta -

Il sintomo principale di5 si manifesta di notte: semmai dovesse capitare di svegliarsi in un anomalo bagno di sudore, il consiglio è di sospettare il contagio. A suggerire questo nuovo elemento è l'immunologo Luke O'...Con l'ascesa di5 (BA.5) si aggiunge al carnet dei sintomi dell'infezione una 'new entry' chedi notte. Semmai dovesse capitare di svegliarsi in un anomalo bagno di sudore , il ..."Un sintomo extra di BA.5 che ho visto stamattina è la sudorazione notturna. Non è strano", ha detto il professore a una radio irlandese, 'NewsTalk', nei giorni scorsi.Ogni variante Covid che arriva porta con se dei nuovi suoi sintomi. Se fino a Delta la perdita di gusto e olfatto era il campanello d'allarme, ...