Meloni “Squadra di governo in base a risultato del voto”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Da che mondo è mondo le squadre disi fanno sulladelelettorale: significa rispettare quello che pensano i cittadini e le indicazioni che i cittadini ti danno. Questo non vuole dire che non si possano indicare uno o due ministri e qualche personalità prima del, ma non credo che si possà indicare ladi”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a Controcorrente Estate, su Rete4. “Salvini è già stato ministro dell'Interno ed è sicuramente una persona capace in quel ruolo, però penso che siano cose non che si definiscono prima o che debba deciderle io in televisione, ma sono materie che si discutono in coalizione sulladi quello che decidono gli italiani”, ha ...