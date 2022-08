Lorella Cuccarini attaccata dai fan: "Noi non vogliamo lei", due prof di Amici al centro della polemica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Veronica Peparini sarà ospite di Lorella Cuccarini per una chiacchierata a cuore aperto. L'annuncio sui social, però, non riscuote i consensi che ci si aspettava. Veronica Peparini è stata ospite del programma Un caffè con..., condotto da Lorella Cuccarini. Si parla molto di lei per la sua prossima partecipazione ad Amici, al momento in dubbio. La Peparini pare oramai pronta a lasciare il talent della De Filippi. C'è rimasta per nove stagioni. Non che ci siano conferme ufficiali in tal senso, ma la coreografa ha parlato della cosa e sembra che la strada presa sia quella dell'addio. I motivi? Le ipotesi del web sono tra le più disparate. Veloci, viaggiano nell'etere le voci messe in giro dagli utenti. La verità, però, non è ancora venuta a galla. Non si capisce e, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Veronica Peparini sarà ospite diper una chiacchierata a cuore aperto. L'annuncio sui social, però, non riscuote i consensi che ci si aspettava. Veronica Peparini è stata ospite del programma Un caffè con..., condotto da. Si parla molto di lei per la sua prossima partecipazione ad, al momento in dubbio. La Peparini pare oramai pronta a lasciare il talentDe Filippi. C'è rimasta per nove stagioni. Non che ci siano conferme ufficiali in tal senso, ma la coreografa ha parlatocosa e sembra che la strada presa sia quella dell'addio. I motivi? Le ipotesi del web sono tra le più disparate. Veloci, viaggiano nell'etere le voci messe in giro dagli utenti. La verità, però, non è ancora venuta a galla. Non si capisce e, ...

