LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini/Craciun, Crenna e Alfonsi ok! Attesa per Tacchini. Klokpah in finale nella Paracanoa (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25: Al via nella prima batteria del K1 500 donne che scatterà fra meno di 5? ci sono Phairembam (Ind), Rendessy (Hun), Olivier (Rsa), Yin (Chn), Portela (Por), Peters (Bel), Chen (Sgp), Briones (Mex) 20.18: Tra una decina di minuti scattano le batterie del K1 donne 500. Per l’Italia nella terza Irene Burgo 20.16: Il britannico Young vince la semifinale del KL3 200 maschile e va in finale all’uzbeko Kuldashev e all’ungherese Kiss 20.12: Al via l’ultima semifinale della paraCanoa, il KL3 200 maschile. In acqua Imai (Jpn), Halevi (Isr), Young (Gbr), Kiss (Hun), Kuldashev (Uzb), Sanka (Sen), Olowoniyi (Ngr), Jimenez (Mex) 20.11: Benissimo l’azzurro Klokpah che si qualifica per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25: Al viaprima batteria del K1 500 donne che scatterà fra meno di 5? ci sono Phairembam (Ind), Rendessy (Hun), Olivier (Rsa), Yin (Chn), Portela (Por), Peters (Bel), Chen (Sgp), Briones (Mex) 20.18: Tra una decina di minuti scattano le batterie del K1 donne 500. Per l’Italiaterza Irene Burgo 20.16: Il britannico Young vince la semidel KL3 200 maschile e va inall’uzbeko Kuldashev e all’ungherese Kiss 20.12: Al via l’ultima semidella para, il KL3 200 maschile. In acqua Imai (Jpn), Halevi (Isr), Young (Gbr), Kiss (Hun), Kuldashev (Uzb), Sanka (Sen), Olowoniyi (Ngr), Jimenez (Mex) 20.11: Benissimo l’azzurroche si qualifica per la ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! Mancarella e Volpi ok nella Para… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! - #Canoa #velocità #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca le prime finali - #Canoa #velocità #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca le prime finali - #Canoa #velocità #Mondiali #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia outsider nella canadese ma occhio ad Elena Borghi - #Canoa… -