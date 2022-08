LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7.76! Tebogo re dei 100, Faggin fuori di un soffio dalla finale (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.09: Lauria, Lawrence e O’Hagan sono sul podio nel peso 1.04: Si riprende il secondo posto nel peso il giamaicano Lawrence che lancia a 20.58. Inizia l’ultima rotazione dei lanci 1.00: Che vittoria per Letsile Tebogo che vince voltandosi in maniera poco sportiva verso gli avversari sul traguardo con un fantastico 9?91, argento per il giamaicano Nkrumie con il record giamaicano under 20 10?01, bronzo per il sudafricano Richardson in 10?12 con lo stesso tempo del quarto, il thailandese Boonson che resta giù dal podio, poi Fahmi e Yanagita 0.58: Tutto pronto per la finale dei 100. Uno statunitense, tre asiatici, due africani e due caraibici al via. Tebogo super favorito 0.55: Cambia tutto nella quarta rotazione del peso! Lo statunitense O’Hagan va al comando con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.09: Lauria, Lawrence e O’Hagan sono sul podio nel peso 1.04: Si riprende il secondo posto nel peso il giamaicano Lawrence che lancia a 20.58. Inizia l’ultima rotazione dei lanci 1.00: Che vittoria per Letsileche vince voltandosi in maniera poco sportiva verso gli avversari sul traguardo con un fantastico 9?91, argento per il giamaicano Nkrumie con il record giamaicano under 20 10?01, bronzo per il sudafricano Richardson in 10?12 con lo stesso tempo del quarto, il thailandese Boonson che resta giù dal podio, poi Fahmi e Yanagita 0.58: Tutto pronto per ladei 100. Uno statunitense, tre asiatici, due africani e due caraibici al via.super favorito 0.55: Cambia tutto nella quarta rotazione del peso! Lo statunitense O’Hagan va al comando con ...

