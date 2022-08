Letta e Calenda raggiunto l’accordo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Accordo raggiunto tra Enrico Letta (PD) e Carlo Calenda (Azione) che vede anche l’entrata in campo nella coalizione di Benedetto Della Vedova di +Europa per affrontare le elezioni politiche 2022. Lo scopo, quello di proporre un’alternativa al centrodestra. Calenda ha dichiarato che sia stata creata un’ unione, in cui ognuno possa rappresentare un’area del paese e poi una volta vinte le elezioni si deciderà chi sarà il Premier. Come dichiarato da Della Vedova, i due leader della coalizione saranno Letta e Calenda. L’obiettivo programmatico è quello di tutelare gli interessi nazionali nell’ambito di un quadro europeo in stretta collaborazione con gli obiettivi dell’Europa e di pari passo con gli impegni internazionali, rispettando le alleanze costruitesi nel secondo dopoguerra. ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 agosto 2022) Accordotra Enrico(PD) e Carlo(Azione) che vede anche l’entrata in campo nella coalizione di Benedetto Della Vedova di +Europa per affrontare le elezioni politiche 2022. Lo scopo, quello di proporre un’alternativa al centrodestra.ha dichiarato che sia stata creata un’ unione, in cui ognuno possa rappresentare un’area del paese e poi una volta vinte le elezioni si deciderà chi sarà il Premier. Come dichiarato da Della Vedova, i due leader della coalizione saranno. L’obiettivo programmatico è quello di tutelare gli interessi nazionali nell’ambito di un quadro europeo in stretta collaborazione con gli obiettivi dell’Europa e di pari passo con gli impegni internazionali, rispettando le alleanze costruitesi nel secondo dopoguerra. ...

VittorioSgarbi : Letta: “Calenda farà da magnete per gli elettori del centrodestra”. Sì, se lo attaccheranno allo sportello del frigorifero. @stampasgarbi - demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - MaurizioTorchi2 : RT @AMorelliMilano: Letta e Calenda dicono che la loro priorità è lo ius scholae, con cui si regalerebbero in pochi anni milioni di cittadi… - sofiasupersan12 : RT @sofiasupersan12: #Renzi #Fratoianni #Calenda #DiMaio #Letta #Speranza #Salvini Sono tutti in Campagna Elettorale che pensano solo a… -