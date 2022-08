Lazio, Tare: 'Romagnoli e Vecino due grandi acquisti che arricchiscono il valore della squadra' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha preso la parola in sala stampa a Formello, prima della presentazione dei nuovi acquisti Vecino... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il direttore sportivo, Igli, ha preso la parola in sala stampa a Formello, primapresentazione dei nuovi...

LALAZIOMIA : Lazio, Tare: 'Romagnoli e Vecino due grandi acquisti che arricchiscono il valore della squadra' - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito: 'Se Romagnoli è qui, il merito è anche del ds Tare' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Tare: 'Contavamo gli anni alla scadenza di Romagnoli. Vecino richiesta di Sarri' - YBah96 : RT @MilanNewsit: Lazio, Tare: 'Per Romagnoli un sogno che si avvera, contavamo gli anni per la sua scadenza' - sportli26181512 : Lazio, Tare: 'Per Romagnoli un sogno che si avvera, contavamo gli anni per la sua scadenza': Igli Tare, ds della La… -