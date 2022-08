L’arte pittorica di Liguori su abiti e accessori di moda

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Francica VV – Il pittore vibonese Enzo, originario di Francica, è stato coinvolto in un progetto sartoriale da una azienda modenese l’Effigie. Un bel salto prestigioso per il Maestro che con la sua arteabbraccia la. La sartoria modenese “Effigie” ha coinvolto in questo iniziativa l’artista, ed alcuni particolari delle sue opere, dedicate ai paesaggi calabresi, sono stati riprodotti su capi di abbigliamento evari, tra cui vestiti e borse per donna. Le stampe riprodotte sono realizzate in digitale e rappresentano i suoi girasoli, i cardi ed i papaveri immersi in campi verdeggianti o le distese di grano assolate. Ovvero le splendide tele che sono la sua passione ed arte che da anni esprime ed intinge su tele di ogni dimensione. È nato un’intesa tra l’artista e l’azienda in un connubio ...