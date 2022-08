INPS, chi può ritrovarsi 100€ in più sulla pensione (Di mercoledì 3 agosto 2022) I pensionati potranno ritrovarsi a breve più soldi sulla pensione: il motivo è da ritrovare nell’aumento del costo della vita Il mese di luglio è stato quello dell’erogazione del bonus da 200 euro una tantum sugli assegni pensionistici degli italiani. Entro i prossimi mesi, a partire da quello di agosto, il bonus sarà erogato anche L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 3 agosto 2022) I pensionati potrannoa breve più soldi: il motivo è da ritrovare nell’aumento del costo della vita Il mese di luglio è stato quello dell’erogazione del bonus da 200 euro una tantum sugli assegni pensionistici degli italiani. Entro i prossimi mesi, a partire da quello di agosto, il bonus sarà erogato anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

GiulioCentemero : Mi chiedo perché chi ha una partita iva sia obbligato all’iscrizione alla gestione separata INPS. Uno potrà mai dec… - agnosticIT : @ZauriFederico @antonellaber2 @GuidoCrosetto In realtà se volessimo che INPS si autoalimenti, cioè che le pensioni… - Martino_Got : @Roberto55162936 @marattin @ItaliaViva CONTRIBUTI INCASSATI: 237 MILIARDI PRESTAZIONI EROGATE: 385 MILIARDI Ergo l'… - dario88manni : @Natredda @Duchessaclaris1 @Agenzia_Ansa Il grande problema è che i controlli non vengono fatti in anticipo per gar… - mauroleli1 : Mi chiedo quando #INPS emani la circolare o la direttiva per l'integrazione dell'#assegnounico per chi ha a carico… -