(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il co-portavoce di Europa Verde, Angelo, torna a parlare delle prossime mosse dell’Alleanza Verdi Sinistra, sempre più in bilico tra Pd,e +Europa e Movimento 5 Stelle. Ai microfoni di Metropolis, il podcast di Repubblica,pone le sue condizioni affinché si torni a discutere con: «Se c’è una rinegozidei, assieme a una questione che indichi un profilo programmatico che parli al popolo del centrosinistra, ci possono essere le condizioni per un accordo». Un aut aut che arriva dopo che lo stesso, con Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, ha deciso di rinviare l’incontro fissato per oggi conper discutere della possibile coalizione a centrosinistra con i Verdi dentro. «Quando abbiamo cominciato ...

... nel nome dell'agenda Draghi e di una spartizione in cui il leader del Pd si è piegato ai... L'ex ministro aveva posto il veto su Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Angelo dei Verdi e ... Il diktat di Bonelli a Letta sull'accordo con Azione: «Se rivede i punti, noi ci siamo». La risposta di Calenda: «Non c'è alcuna disponibilità» Mps eterna protagonista del mondo della finanza del made in Italy, ora più che mai anche della campagna elettorale, in vista delle elezioni anticipa ...Il leader di Impegno civico non sarà candidato in un collegio sicuro. Superare lo sbarramento è difficile, i dem gli offrono un posto in lista ...