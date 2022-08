Grande Fratello Vip 7: arriva il primo concorrente ufficiale sieropositivo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alfonso Signorini dalle pagine della sua rivista Chi sta lanciando tutte le novità del Grande Fratello Vip 7. L’aveva anticipato a Simona Ventura: ancora i nomi più interessanti non erano venuti fuori. E così ci pensa lui, a raccontare che cosa vedremo tra qualche mese. Nell’ultimo numero ha per la prima volta ufficializzato il nome di un inquilino della casa più spiata d’Italia. Sarà una persona che avrà tanto da raccontare. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 GF VIP 7, il primo concorrente ufficiale sieropositivo: “Accenderò un faro su questa malattia“ Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, dalle pagine del suo settimanale ha svelato il primo concorrente ufficiale del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alfonso Signorini dalle pagine della sua rivista Chi sta lanciando tutte le novità delVip 7. L’aveva anticipato a Simona Ventura: ancora i nomi più interessanti non erano venuti fuori. E così ci pensa lui, a raccontare che cosa vedremo tra qualche mese. Nell’ultimo numero ha per la prima volta ufficializzato il nome di un inquilino della casa più spiata d’Italia. Sarà una persona che avrà tanto da raccontare. Leggi anche: Quando inizia ilVip 7 GF VIP 7, il: “Accenderò un faro su questa malattia“ Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, dalle pagine del suo settimanale ha svelato ildel ...

