Edoardo Tavassi racconta di Diana Del Bufalo, lei lo rendeva davvero felice (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi sono solo amici, legatissimi da un affetto che è superiore a tutto ma per Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo è l’unica donna che l’ha fatto stare bene in tutta la sua vita. Lo confida a Novella 2000, parla della sua ex fidanzata, che tutti conosciamo, le dediche parole bellissime ma non c’è niente che possa fare pensare ad un loro ritorno di fiamma. Anche alla madre di Edoardo Tavassi sarebbe piaciuto rivederli di nuovo insieme ma è una storia giunta da tempo al capolinea. Il fratello di Guendalina Tavassi ha la capacità di trasformare l’amicizia in amore e infatti Diana Del Bufalo non è l’unica, c’è anche Lucia, che da ex fidanzata è diventata la sua socia. Mentre era all’Isola dei famosi sentiva la mancanza di entrambe ma sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi sono solo amici, legatissimi da un affetto che è superiore a tutto ma perDelè l’unica donna che l’ha fatto stare bene in tutta la sua vita. Lo confida a Novella 2000, parla della sua ex fidanzata, che tutti conosciamo, le dediche parole bellissime ma non c’è niente che possa fare pensare ad un loro ritorno di fiamma. Anche alla madre disarebbe piaciuto rivederli di nuovo insieme ma è una storia giunta da tempo al capolinea. Il fratello di Guendalinaha la capacità di trasformare l’amicizia in amore e infattiDelnon è l’unica, c’è anche Lucia, che da ex fidanzata è diventata la sua socia. Mentre era all’Isola dei famosi sentiva la mancanza di entrambe ma sempre ...

telodogratis : Edoardo Tavassi racconta il rapporto speciale con le ex fidanzate: ”Le mie ex, Lucia e Diana Del Bufalo, sono le mi… - IsaeChia : #Isola 16, Edoardo Tavassi: “Non sono fidanzato per scelta”. E svela perché L’ex naufrago ha svelato che a mancar… - ratpackthebest : RT @GF_diretta: Edoardo Tavassi dell'#IsodeiFamosi: 'Deluso da Jeremias Rodriguez, pronto ad entrare nella Casa del #GrandeFratelloVip #G… - GF_diretta : Edoardo Tavassi dell'#IsodeiFamosi: 'Deluso da Jeremias Rodriguez, pronto ad entrare nella Casa del… - infoitcultura : Dall'Isola dei Famosi a Baia dei Canonici, Edoardo Tavassi a C7: 'La Calabria meglio dell'Honduras' (VIDEO) -