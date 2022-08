(Di mercoledì 3 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. “il Napoli e lo ha espressamente richiesto al Sassuolo“: inizia così la puntata giornaliera di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nell’introduzione della puntata Valter Deparla di un Deenergico: “Il presidente ha la foja.ma ha detto chiaramente al Sassuolo che nonspendere oltre 28 milioni, cioè 25 milioni di parte fissa più 3 di bonus. A Carnevali, in particolare, ha riferito che non bisogna tirare troppo la corda altrimenti si spezza“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

napolipiucom : De Maggio: 'De Laurentiis vuole Raspadori subito. Ha la foja... #CalcioNapoli #Calciomercato #DeLaurentiis #foja… - aquila7630 : Ecco le durissime parole del giornalista Valter #DeMaggio contro quei tifosi che pensano che sia a libro paga del… - Pall_Gonfiato : Valter De Maggio, duro sfogo: 'Non sono pagato da De Laurentiis. Io sono un giornalista libero e la mia libertà non… - Salvatoresdino1 : @Andrea1994___ E chillu facc a pest di De Maggio iniziò a dire che lo voleva De Laurentiis, stavo proprio male. Ai… -

CalcioNapoli24

...poco feeling con Spalletti e la scelta di ringiovanire la rosa da parte di Giuntoli - De... Mertens in lacrime per l'addio al Napoli Un Mertens che, come ha raccontato Valter Dea ...... di essere 'troppo accondiscendenti' con il presidente De. Il giornalista e conduttore Valter De, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, si è lasciato andare a un clamoroso ... De Maggio anticipa: "De Laurentiis ha parlato tanto di calciomercato" Aurelio De Laurentiis – patron del Napoli – ha detto la sua sulle competizioni europee che impegnano le squadre di Serie A Aurelio De Laurentiis ancora protagonista. Il patron azzurro – ospite di Wall ...Al taglio della torta è scoppiato a piangere. Mi dicono è molto giù di morale, è molto triste, non accetta l'idea di lasciare Napoli, non ha rinnovato non per motivi economici ma perché con Spalletti ...