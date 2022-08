“Col diritto di tribuna io mi...”. Renzi e la frase che disintegra Di Maio (Di mercoledì 3 agosto 2022) La decisione di Enrico Letta e Carlo Calenda di stringere un accordo porta con sé anche l'offerta del Partito Democratico a Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri ed ex big del Movimento 5 Stelle ha ricevuto la mano tesa dai dem, una storia che Matteo Renzi non ha mandato affatto giù vista l'eterno scontro tra le posizioni di Giggino e quelle della sinistra negli scorsi anni. Il leader di Italia Viva non nasconde affatto il suo sdegno per la scelta di Letta nel suo intervento a Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “Non ci fermano, non è che se mi dicono 'ti diamo il seggio, ti diamo il diritto di tribuna, ti diamo tre posti' cambia qualcosa. Io mi chiamo Matteo Renzi, non mi chiamo Luigi Di Maio. Io del diritto di tribuna ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) La decisione di Enrico Letta e Carlo Calenda di stringere un accordo porta con sé anche l'offerta del Partito Democratico a Luigi Di. Il ministro degli Esteri ed ex big del Movimento 5 Stelle ha ricevuto la mano tesa dai dem, una storia che Matteonon ha mandato affatto giù vista l'eterno scontro tra le posizioni di Giggino e quelle della sinistra negli scorsi anni. Il leader di Italia Viva non nasconde affatto il suo sdegno per la scelta di Letta nel suo intervento a Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “Non ci fermano, non è che se mi dicono 'ti diamo il seggio, ti diamo ildi, ti diamo tre posti' cambia qualcosa. Io mi chiamo Matteo, non mi chiamo Luigi Di. Io deldi...

GiovDefilippis : @MarykoMayko @mazzarellantoni @EnricoLetta @CarloCalenda Non è vero col 68' l'Italia chiuse definitivamente col fa… - zazoomblog : Di Maio Pd tenta il ministro col listone: il «diritto di tribuna» gli assicura almeno un posto - #tenta #ministro… - eccomiqua1947 : @gigi52335676 Contro le destre, qualunque partito di centrosinistra. Per questo i nostri padri ci hanno regalato il… - __Towanda : Chi lavora col pubblico secondo me ha diritto alla settimana corta e alla 104 per esaurimento nervoso. - ProfidiAndrea : ?? BREAKING - Colpo #Wijnaldum per la #Roma, cifra e formula dell'affare Di Marzio: 'La Roma dovrebbe pagare €5m de… -