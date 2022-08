Cinghiali nel territorio del Comune di Fiumicino, Petrillo: “Urge uno studio e misure di contenimento efficaci” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “La proliferazione dei Cinghiali nel Comune di Fiumicino, in particolare nella zona della Riserva Naturale Statale del Litorale romano, così come nelle aree dei Comuni vicini, è un fenomeno che desta sempre maggiore preoccupazione. Soprattutto se riferita alla diffusione della peste suina che sta colpendo anche le popolazioni presenti nei confini del nostro territorio. O agli ingenti danni alle colture che la presenza di questi suini comporta.”. Lo dichiara, in una nota stampa, consigliere comunale della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo. “Servono dunque misure di contrasto e contenimento efficaci, – spiega Petrillo – così come indicato anche dalle direttive ministeriali, nella tutela della specie ma ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– “La proliferazione deineldi, in particolare nella zona della Riserva Naturale Statale del Litorale romano, così come nelle aree dei Comuni vicini, è un fenomeno che desta sempre maggiore preoccupazione. Soprattutto se riferita alla diffusione della peste suina che sta colpendo anche le popolazioni presenti nei confini del nostro. O agli ingenti danni alle colture che la presenza di questi suini comporta.”. Lo dichiara, in una nota stampa, consigliere comunale della Lista civica Zingaretti Angelo. “Servono dunquedi contrasto e, – spiega– così come indicato anche dalle direttive ministeriali, nella tutela della specie ma ...

