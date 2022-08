Calci, fa cadere un ciclista e scappa. L'appello: 'Chi ha visto qualcosa si faccia avanti' (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'appello del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti " Chi ha visto qualcosa si faccia avanti, è questione di senso civico ". Si mantiene alta l'attenzione sulla vicenda del ciclista caduto nella zona ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'del sindaco diMassimiliano Ghimenti " Chi hasi, è questione di senso civico ". Si mantiene alta l'attenzione sulla vicenda delcaduto nella zona ...

