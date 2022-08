Bonucci addio Juve? La bomba: via la fascia di capitano, ecco perchè (Di mercoledì 3 agosto 2022) Leonardo Bonucci dovrà prendere in mano la Juve della prossima stagione, ma la cosa non sarà per nulla semplice e la situazione è complicata. Nella prossima stagione la Juventus avrà sicuramente bisogno di dover rafforzare la squadra soprattutto in fase difensiva, con diverse addii che hanno lasciato sicuramente l’amaro in bocca e con il solo Bremer che non potrà essere l’unica novità, considerando anche come Bonucci potrebbe essere incredibilmente un altro partente. Ansa FotoDa qualche anno a questa parte la Juventus ha pienamente fatto pace con Leonardo Bonucci, un giocatore che sicuramente aveva deluso moltissimo i tifosi nel 2017 quando aveva deciso di lasciare i bianconeri per poter approdare al Milan. A portare ancora più dolore e rammarico nei confronti dei tifosi bianconeri ci ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Leonardodovrà prendere in mano ladella prossima stagione, ma la cosa non sarà per nulla semplice e la situazione è complicata. Nella prossima stagione lantus avrà sicuramente bisogno di dover rafforzare la squadra soprattutto in fase difensiva, con diverse addii che hanno lasciato sicuramente l’amaro in bocca e con il solo Bremer che non potrà essere l’unica novità, considerando anche comepotrebbe essere incredibilmente un altro partente. Ansa FotoDa qualche anno a questa parte lantus ha pienamente fatto pace con Leonardo, un giocatore che sicuramente aveva deluso moltissimo i tifosi nel 2017 quando aveva deciso di lasciare i bianconeri per poter approdare al Milan. A portare ancora più dolore e rammarico nei confronti dei tifosi bianconeri ci ...

