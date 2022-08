Bombardieri, su cuneo - pensioni poco più di elemosina (Di mercoledì 3 agosto 2022) "L'incontro non e' andato bene. Per quello che ci riguarda" l'intervento sul cuneo e sulle pensioni previsto nel dl aiuti bis "e' poco più di un'elemosina". Lo ha detto il segretario generale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) "L'incontro non e' andato bene. Per quello che ci riguarda" l'intervento sule sulleprevisto nel dl aiuti bis "e'più di un'". Lo ha detto il segretario generale della ...

Italian : Bombardieri, su cuneo-pensioni poco più di elemosina - fisco24_info : Bombardieri, su cuneo-pensioni poco più di elemosina: Incotro al Mef non è andato bene - evangelista1951 : RT @UILofficial: #Bombardieri: In questa situazione il #Governo dimissionario può comunque intervenire per dare risposte a chi è in diffico… - stefcafaggi : RT @UILofficial: #Bombardieri: In questa situazione il #Governo dimissionario può comunque intervenire per dare risposte a chi è in diffico… - AnnaritaGianni3 : RT @UILofficial: #Bombardieri: In questa situazione il #Governo dimissionario può comunque intervenire per dare risposte a chi è in diffico… -