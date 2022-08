Basket: Nba, Durant incontrerà il proprietario dei Nets per fare chiarezza sul suo futuro (Di mercoledì 3 agosto 2022) New York, 3 ago. - (Adnkronos) - A più di un mese di distanza dalla richiesta di Kevin Durant di essere ceduto, la situazione legata al suo futuro è ancora rimasta bloccata. L'altissimo prezzo fissato dai Brooklyn Nets per cederlo è stato considerato talmente esagerato da parte delle altre squadre da far pensare che la franchigia non abbia poi tutta questa voglia di cedere il futuro Hall of Famer, e secondo quanto detto da diversi dirigenti di squadre rivali a Heavy.com, il fatto che molte delle trattative siano uscite poi sulla stampa non ha aiutato i Nets a farsi molti amici in giro per la lega. La vera notizia però è un'altra: secondo quanto scritto, Kevin Durant incontrerà direttamente il proprietario dei Nets Joe Tsai nel corso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) New York, 3 ago. - (Adnkronos) - A più di un mese di distanza dalla richiesta di Kevindi essere ceduto, la situazione legata al suoè ancora rimasta bloccata. L'altissimo prezzo fissato dai Brooklynper cederlo è stato considerato talmente esagerato da parte delle altre squadre da far pensare che la franchigia non abbia poi tutta questa voglia di cedere ilHall of Famer, e secondo quanto detto da diversi dirigenti di squadre rivali a Heavy.com, il fatto che molte delle trattative siano uscite poi sulla stampa non ha aiutato ia farsi molti amici in giro per la lega. La vera notizia però è un'altra: secondo quanto scritto, Kevindirettamente ildeiJoe Tsai nel corso di ...

