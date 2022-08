Allarme West Nile a Padova | salgono a 49 i casi accertati | «Qui più di quelli Covid»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Con 49finoratrae provincia, questa zona del Veneto si conferma l’epicentro della diffusione del virus della, che sta mettendo sempre più sotto pressione le strutture sanitarie nelno, come racconta il direttore generale dell’Azienda ospedalierana, Giuseppe Dal Ben, intervistato dal Corriere della Sera. «In questi giorni la pressione dellasulle strutture dell’ospedale è progressivamente aumentata – spiega il dirigente sanitario – Da qualche singolo caso, che si poteva ritenere sporadico, siamo oggi a più di 10 persone ricoverate, 12 per l’esattezza, in una fascia di età dai 30 agli 80 anni. Solo negli ultimi tre giorni abbiamo avuto otto conferme di positività in pazienti che ...