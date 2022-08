(Di martedì 2 agosto 2022) C’è molto ottimismo tra i fan e i talenti, conH ora a capo del team creativo WWE, ma questo potrebbe non valere per tutti. Wrestler come Ciampa sono in lizza per un grande push, dopo non essere stati utilizzati come alcuni avrebbero voluto sotto Vince McMahon, e come abbiamo visto a Raw, già si vedono gli effetti dellalinea creativa. Ciò, ovviamente, andrà a discapito di alcuni lottatori pushati in passato da Vince, che però non verranno riconfermati daH. Tutti contenti… o quasi Durante la puntata odierna di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fatto notare che gli addetti ai lavori della WWE ne sono consapevoli: “Ho sentito alcuni talenti, e in generale sono positivi. Ci sono sicuramente persone che sonodi perdere i loro posti, e ci sarà qualcuno che lo perderà, ...

Zona_Wrestling : WWE: Alcune top star preoccupate dalla nuova direzione di Triple H? - Alessandrs_ : In alcune scelte la WWE dovrebbe avere più coraggio #SummerSlam -

Zona Wrestling

Finalmente il film ha ricevuto una data di uscita concreta, insieme adinteressanti novità ... Il ruolo di The Rock nellaha cementato il suo posto nella cultura pop molto prima di passare al ...Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso degli anni,meritate altre no, non si può negare l'impatto che Vince McMahon ha avuto nella trasformazione dellain vero e proprio ... WWE: Secondo alcuni, Lesnar sarebbe andato via prima di Smackdown per puro tornaconto C'è molto ottimismo tra i fan e i talenti, con Triple H ora a capo del team creativo WWE, ma questo potrebbe non valere per tutti. Wrestler come Ciampa sono in lizza per un grande push, dopo non esser ...Bobby Lashley ha affrontato Theory in un match valido per il titolo degli Stati Uniti a SummerSlam, il pay-per-view più importante dell’estate. L’incontro non è durato nemmeno cinque minuti e si è con ...