Ultim’ora! Giorgio Manetti e Gemma Galgani lo hanno rifatto | ricomincia tutto?

Leggi su inews24

(Di martedì 2 agosto 2022)sono una delle coppie che piùfatto sognare i fan della dama:? Una delle pochissime volte in cui la dama di Uomini e Donne è sembrata davvero felice è stato quando ha avuto le attenzioni del suo cavaliere, salvo poiandare in fumo, come al solito. L'articolo proviene da Inews24.it.