UFFICIALE – Grigoris Kastanos torna alla Salernitana

Leggi su 11contro11

(Di martedì 2 agosto 2022) Larinforza la mediana con l’arrivo di, prelevato dJuventus a titolo definitivo: contratto quadriennale fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista originario di Nicosiaa vestire la maglia granata dopo il prestito della scorsa stagione, in cui ha accumulato 27 presenze in Serie A (più 2 in Coppa Italia) condite da un gol e due assist.: breve panoramica del centrocampista cipriota Nato il 30 gennaio 1998,comincia il suo percorso calcistico nelle giovanili dell’Enosis Paralimni, squadra cipriota. A gennaio 2014 passaJuventus, che lo acquista per 60mila euro. Con la maglia bianconera vince il Torneo di Viareggio con ...