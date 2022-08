Traffico Roma del 02-08-2022 ore 15:30 (Di martedì 2 agosto 2022) Luceverde Roma neri trovati in studio Tiziana remondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale ancora coda in prossimità dei lavori all’altezza di Ciampino su via Appia tra all’ingresso dell’aeroporto il raccordo anulare nelle due direzioni sempre su via Appia prudenza per un incendio adiacente la sede stradale è all’altezza di Frattocchie possibili poi rallentamenti per lavori sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana il raccordo anulare nelle due direzioni stessa situazione su via di Porta Furba tra via degli Angeli e via del Mandrione Per quanto riguarda i trasporti per lavori di potatura su via Prenestina la linea tram 14 è costituita da bus tra Prenestina Bresadola e Viale Togliatti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it bene tutto Grazie per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) Luceverdeneri trovati in studio Tiziana remondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale ancora coda in prossimità dei lavori all’altezza di Ciampino su via Appia tra all’ingresso dell’aeroporto il raccordo anulare nelle due direzioni sempre su via Appia prudenza per un incendio adiacente la sede stradale è all’altezza di Frattocchie possibili poi rallentamenti per lavori sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana il raccordo anulare nelle due direzioni stessa situazione su via di Porta Furba tra via degli Angeli e via del Mandrione Per quanto riguarda i trasporti per lavori di potatura su via Prenestina la linea tram 14 è costituita da bus tra Prenestina Bresadola e Viale Togliatti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per ...

VAIstradeanas : 15:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità :5Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Traffico rallentato tra Prenestina e Diramazione Sud > carreggiata inte… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Nuova Circonvallazione Interna ?????? Traffico rallentato altezza Nomentana > San Giovanni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Treni Linea Roma-Napoli via Cassino ?? Traffico fortemente rallentato > Napoli per un controllo tecnico a un tre… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea Roma-Napoli via Cassino ?? Traffico fortemente rallentato > Napoli per un controllo tecnico a un tre… -