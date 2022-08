Supplenze da GaE e GPS, è già caos: graduatorie zeppe di errori. Gilda attacca: “Tornare alle convocazioni in presenza” (Di martedì 2 agosto 2022) “Passano gli anni ma il copione resta sempre lo stesso. In piena estate si ripresentano ancora più gravi i problemi legati alle procedure per il reclutamento dei docenti. Innumerevoli, infatti, sono gli errori che si riscontrano nella pubblicazione delle graduatorie provinciali per le Supplenze, così come nelle prove scritte dei concorsi. Tutto ciò dimostra che anticipare e accelerare a tutti i costi i tempi non porta puntualità nelle operazioni ma soltanto caos. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti i docenti in cattedra dal 1 settembre”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) “Passano gli anni ma il copione resta sempre lo stesso. In piena estate si ripresentano ancora più gravi i problemi legatiprocedure per il reclutamento dei docenti. Innumerevoli, infatti, sono gliche si riscontrano nella pubblicazione delleprovinciali per le, così come nelle prove scritte dei concorsi. Tutto ciò dimostra che anticipare e accelerare a tutti i costi i tempi non porta puntualità nelle operazioni ma soltanto. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti i docenti in cattedra dal 1 settembre”. L'articolo .

