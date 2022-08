Sampdoria, occhi su Casadei: le condizioni dell'Inter (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i tanti nomi accostati in questa fase di mercato alla Sampdoria, salta agli occhi quello de talentino di proprietà dell’Inter... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i tanti nomi accostati in questa fase di mercato alla, salta agliquello de talentino di proprietà...

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Mercato Sampdoria, per la difesa occhi in casa Juventus: ritorno di fiamma per Rugani #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Mercato Sampdoria, per la difesa occhi in casa Juventus: ritorno di fiamma per Rugani #Juventus #Juve #Allegri… - ilpodsport : #Calciomercato Sampdoria, dopo Djuricic occhi su Tousart dell'Hertha Berlino #ilpodsport - NapoliAddict : Calciomercato Sampdoria, occhi su Gaetano del Napoli. Ma c’è un ostacolo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, occhi su #Gaetano del #Napoli. Ma c’è un ostacolo -