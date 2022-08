Provedel: «Lazio occasione della vita, lo Spezia mi dice “domani” da un mese» (Di martedì 2 agosto 2022) Il portiere dello Spezia Provedel ha parlato della sua voglia di lasciare i liguri e vestire la maglia della Lazio Ivan Provedel vuole lasciare lo Spezia e vestire la maglia della Lazio, come dichiarato da lui stesso a Il Messaggero. LE PAROLE – «Voglio andare via, da un mese mi dicono ‘domani’. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, la Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Il portiere delloha parlatosua voglia di lasciare i liguri e vestire la magliaIvanvuole lasciare loe vestire la maglia, come dichiarato da lui stesso a Il Messaggero. LE PAROLE – «Voglio andare via, da unmi dicono ‘’. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, laè la mia grande. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

