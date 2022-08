“Per fortuna”. Ilary Blasi e Francesco Totti, ora parla Alfonso Signorini. E lo dice chiaro (Di martedì 2 agosto 2022) Prima o poi doveva inevitabilmente parlarne anche lui. Tutti, nell’intrigante, spietato, mondo della cronaca rosa, non aspettavano altro che un suo commento sulla faccenda più scottante dell’estate 2022. Che cosa ne pensa Alfonso Signorini della separazione tra la sua cara amica e collega Ilary Blasi e l’ex attaccante Francesco Totti? D’altra parte il famoso e longevo settimanale che dirige da diversi anni, Chi, ha rappresentato la testata che ne ha parlato maggiormente, rivelando, giorno dopo giorno, preziosi dettagli sulla separazione dell’anno. Tutti si chiedevano il suo parere sulla fine con Francesco Totti proprio per l’amicizia tra Alfonso Signorini e Ilary ... Leggi su tuttivip (Di martedì 2 agosto 2022) Prima o poi doveva inevitabilmenterne anche lui. Tutti, nell’intrigante, spietato, mondo della cronaca rosa, non aspettavano altro che un suo commento sulla faccenda più scottante dell’estate 2022. Che cosa ne pensadella separazione tra la sua cara amica e collegae l’ex attaccante? D’altra parte il famoso e longevo settimanale che dirige da diversi anni, Chi, ha rappresentato la testata che ne hato maggiormente, rivelando, giorno dopo giorno, preziosi dettagli sulla separazione dell’anno. Tutti si chiedevano il suo parere sulla fine conproprio per l’amicizia tra...

GiovaQuez : Se metto insieme quelli di stamattina con quelli del pomeriggio dobbiamo uscire dal 5G, Unione Europea, Euro, Nato,… - RaiNews : Solo pochi secondi tra un'esplosione e l'altra in questo impressionante video del bombardamento di una zona residen… - Agenzia_Ansa : 'Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché h… - ValentinaBoop : @El_Pablo_Unido Me la son persa, per fortuna - AvvMeneghello : Queste idee le applicava da PM , per fortuna non c'è più prende solo la pensione -