Monza, in chiusura l'affare Marì (Di martedì 2 agosto 2022) Il Monza è pronto a battere un altro colpo: come riferisce Sky Sport, è in chiusura l'affare Pablo Marì, il difensore... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Ilè pronto a battere un altro colpo: come riferisce Sky Sport, è inl'Pablo, il difensore...

DiMarzio : #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal - sportli26181512 : Monza, in chiusura l'affare Marì: Il Monza è pronto a battere un altro colpo: come riferisce Sky Sport, è in chiusu… - cops27mb1 : Calciomercato Monza, in chiusura l’affare Pablo Marí per la difesa biancorossa - teo_acm : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal - RYO_cleverfish : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal -