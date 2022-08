Meghan Markle e Harry sotto attacco e in crisi: spariscono (Di martedì 2 agosto 2022) Anche se Harry ha in riserbo un nuovo libro scottante contro la Famiglia Reale, ad essere presi di mira per il momento sono lui e sua moglie Meghan Markle. I Sussex sono letteralmente sotto attacco dopo le rivelazioni di Tom Bower, autore di Revenge: Meghan, Harry and the war with the Windsors. E ad aggiungere benzina sul fuoco, c’è anche il misterioso silenzio sul sito della loro associazione, l’Archewell, che non viene aggiornato da quattro mesi. Sembra proprio che Harry e Meghan Markle abbiano scelto la via della fuga, condividendo almeno questa strategia dopo le voci di un loro possibile divorzio con tanto di scontro per l’affidamento dei figli. In effetti, i Sussex, dopo il viaggio in Inghilterra per il Giubileo ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) Anche seha in riserbo un nuovo libro scottante contro la Famiglia Reale, ad essere presi di mira per il momento sono lui e sua moglie. I Sussex sono letteralmentedopo le rivelazioni di Tom Bower, autore di Revenge:and the war with the Windsors. E ad aggiungere benzina sul fuoco, c’è anche il misterioso silenzio sul sito della loro associazione, l’Archewell, che non viene aggiornato da quattro mesi. Sembra proprio cheabbiano scelto la via della fuga, condividendo almeno questa strategia dopo le voci di un loro possibile divorzio con tanto di scontro per l’affidamento dei figli. In effetti, i Sussex, dopo il viaggio in Inghilterra per il Giubileo ...

